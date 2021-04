Bølge af indbrud i biler: Dette område er hårdt ramt

Stribevis af indbrud i biler, hvor der hovedsageligt bliver gået efter touchscreen og GPS'er hærger i øjeblikket i området mellem Østervangsskolen og Musicon i Roskilde. Her har indbrudstyve tilsyneladende fundet et helle, hvor de i øjeblikket begår indbrud i biler. I løbet af torsdagen modtog politiet ikke mindre end seks anmeldelser om indbrud i primært personbiler fra bilejere, der havde holdt parkeret i området.

Således er der i Vognmandsparken blevet knust en rude i en personbil torsdag morgen og stjålet en GPS skærm og et luftspjæld. På Gartnervang står det endnu værre til, for her er der begået indbrud i ikke færre end tre biler. En varebil har fået stjålet en cdafspiller, der sad i handskerummet, og fra to personbiler er der stjålet en styreboks og et GPS/radio system.