Boel og SF i tænkeboks om valgsamarbejde

Roskilde - 24. november 2020 kl. 08:21

Byrådsmedlem Tina Boel og SF i Roskilde er fortsat i tænkeboks, når det gælder et muligt valgsamarbejde med enten Enhedslisten eller Radikale i forbindelse med det kommende valg til byrådet i november 2021.

- Vi har besluttet at undersøge mulighederne endnu en gang, siger partiets formand Ane Laursen efter et bestyrelsesmøde.

- Valgforbund er jo ikke kun en teknisk sag om at undgå stemmespild, men det er også et vigtigt signal om, hvor man placerer sig politisk, siger hun.

SF har i dag kun ét medlem af byrådet Tina Boel, men står til at få en betydelig fremgang ved det kommende kommunevalg, og derfor er partiet også en interessant partner for andre partier i Roskilde.

Enhedslisten med sine nuværende to mandater ønsker et 'rent rødt' samarbejde med SF. De frygter, at et valgsamarbejde med De Radikale kan gøre dette partis enlige byrådsmedlem Jeppe Trolle til borgmester, hvis han kommer til at sidde på det afgørende 16. mandat blandt de 31 medlemmer i byrådet.

Konservativ fordel

Ved sidste valg var SF i valgforbund med Radikale og Konservative i håbet om at få et ekstra mandat på den måde, men det endte i stedet med at gå til De Konservative, som dermed fik et ekstra mandat med 'røde stemmer'.

Den radikale Jeppe Trolle er denne gang meget interesseret i at få 'et grønt valgforbund' med både SF og Enhedslisten. Han mener, de har miljøpolitik til fælles, og samtidig kan det være med til at sikre hans mandat efter nedturen efter partileder Østergaards sag om sex-chikane.

