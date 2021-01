Der er læ og tørvejr og god plads i p-huset på Sortebrødre Plads, og det benyttede en gruppe yngre personer sig af, da de - til stor gene for naboerne - holdt et mindre træf sent tirsdag aften. Det endte med bøder til to af deltagerne. Foto: Thomas Olsen

Bøder efter natligt minitræf i p-huset

Siden parkeringshuset på Sortebrødre Plads blev taget i brug for snart halvandet år siden, har der været gentagne eksempler på, at bygningen bliver brugt til meget andet end parkering.

I nat var det således igen stedet, hvor flere unge valgtes at møde - til gene for p-husets naboer, hvoraf nogle ved midnatstid ringede til politiet, som tog affære for at sikre natteroen.

Hvor mange personer, der deltog i festen, er uvist, men da politiet dukkede op, var der tre biler i huset, og i de biler var der i alt syv personer, alle i begyndelsen af 20'rne. Eftersom politiet ikke var i stand til at fastslå, hvem der eventuelt havde overtrådt ordensbekendtgørelsen tidligere på aftenen, nøjedes betjentene med at registrere navnene på dem alle syv. Det blev en enkelt af dem så utilfreds med, at han gassede sin bil voldsomt op, da han kørte for stedet - og så fik han en bøde for at støje unødvendigt. En anden fik en bøde, fordi hans bil ikke havde nummerplade foran.