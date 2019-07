Se billedserie The Bodega i Dream City er stedet, hvor man kan høre ældre musik og nyde en øl. Om aftenen er der dansefest. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Bodegaen har rejst sig fra asken

Roskilde - 04. juli 2019

De cirka 40 medlemmer af Camp Bodega i Dream City på Roskilde Festival er i år ekstra glade for, at den seks år gamle bodega er i gang. I slutningen af marts brændte bodegaen nemlig ned.

- Jeg var sammen med min kæreste i Vordingborg og skulle til at se en film, da vi så på Facebook, at der var brand, siger Per Andersen, som normalt bor i København og fortæller, at nogle af campens lokale medlemmer kørte af sted til pladsen og fandt ud af, at det var deres bodega, som brændte.

Politiet konstaterede efterfølgende, at branden var påsat, men det er aldrig opklaret, hvem som satte ild til bodegaen.

- Roskilde Festival har været gode og har hjulpet os med materialer. De var på banen med det samme, siger Per Andersen og forklarer, at en masse dreamers, som kender bodegaen, oprettede en kampagne og samlede penge ind. Andre meldte sig klar til at hjælpe.

Hver weekend siden midt i april har campens medlemmer været i gang med at bygge den nye bodega, der er blevet højere og mere solid, men har ellers nogenlunde samme størrelse.

Udgangspunktet er, at det er et brunt værthus med musik fra 80'erne og 90'erne, som nok mest er blevet hørt af medlemmernes forældre. Nogle af campens medlemmer har besøgt et par værtshuse for at hente inspiration.

- Vi kender vores bodega, siger Per Andersen med et smil og fortæller, at det skal være et hus, hvor man kan høre musik og få en øl i dagtimerne, mens der er dømt dansefest om aftenen.