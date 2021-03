Bobler på brandstationen

Roskilde Brandvæsen skal bare være klar til aktion døgnets 24 timer. Det har fået brandchef Lars Robétjé til at dele brandstationen på Gl. Vindingevej ind i bobler.

- Vi kan ikke sige, at vi ikke kan køre på grund af sygdom, siger Lars Robétjé.

- Der skal være et beredskab, og folk forventer, at vi er der og er klar til indsats.

- Så vi har taget en lang række forholdsregler for at sikre os bedst muligt mod at beredskabet bliver lagt ned på grund af corona-smitten.