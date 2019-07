Bob Dylan sprudlede uden at sige et ord

Det var som, at Bob Dylan ikke havde opdaget, at Orange Scene er vokset siden sit første besøg i 1990. Bob Dylan var tæt med sit band, der langt fra fyldte scenen ud. Selv foretrak han sit piano og lod bandet klare guitar, steelguitar, trommer og bas.

Stemmen raspede som den har gjort siden debuten i 1962, i en ny version af It ain't me, der var nummer to på aftenens setliste. Det gjorde sig gældende for de fleste af de ældre numre, der havde fået sig en ny tur gennem Bob Dylans musikalske fantasi. Simpel Twist of Fate fra 1975 blev garneret med to soli fra den mundharmonika, der var Dylans varemærke på de første albums.

Verdens bedste sang, ifølge Rolling Stone Magazine, "Like a Rolling Stone", var åbenbart ikke bedre, end at den skulle have nyt arrangement, der nok var stille i verset - og næsten blev helt stille i slutning af hver vers - indtil den fik et ordentligt los energi i omkvædet. Nok var der flere greatest hits på setlisten, men det var sjældent i den version, der har gjort dem til kronjuvelerne i Bob Dylans enorme diskografi.

Efter Like a Rolling Stone gik han ud og så publikum an og modtog en begejstret hyldest. Bag klaveret sendte udstråede han et overskud, der ifølge tidligere anmeldelser af koncerter på dansk grund kan være en sjældenhed. Allerede få numre inde i koncerten havde his Bobness sendt en håndfuld smil over scenekanten, og den stil lod han fortsætte koncerten igennem. Han lignede en mand, der morede sig på scenen.

Det fik publikum også at mærke, da det ordinære set blev afsluttet af "Gotta Serve Somebody", som blev af sluttet af nogle stive dansetrin fra Bob Dylan. Britt Bendixen var sikkert ikke imponeret, men det var publikum og endnu engang kom smilet frem hos Dylan.

Gennemsnitsalderen var i forvejen højere, end den formentlig er til koncerten med Cardi B senere på aftenen, men som koncerten skred frem, steg gennemsnitsalderen yderligere, da især den yngre del af publikum fandt nyere græsmarker på dyrskuepladsen. Alligevel var der fyldt, men aldrig proppet, på pladsen foran Orange Scene.

Musikken fik lov at tale i løbet af de 90 minutter, han stod på Orange Scene. Udsmykningen på scenen var begrænset til syv store projektører, der kun lyste i en jævn, gullig hvid. Advarslerne om mulig brug af stroboskoplys inden koncerten var i bedste fald en ironisk kommentar til det yderst spartanske sceneshow, Bob Dylan stillede op med. Dylans tekster er præmieret med en Nobelpris, og det var også det eneste, man fik lov at høre fra manden.

De tekster leverede den 78-årlige musiker til gengæld med nerve og som nævnt var de også den primære måde at identificere sangene på. Det første ekstranummer "Blowin' in the Wind" var langt fra det klassiske akustiske nummer, der for alvor sendte Bob Dylan op på stjernehimlen.

Stjernerne var ikke kommet frem endnu, da han med et kort buk og et lille nik takkede af for sjette gang på Orange Scene.