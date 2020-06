Blotter ved badestrand: Sprang frem og onanerede

Efter at have nydt det fremragende sommervejr på stranden ved Himmelsøen i Roskilde pakkede en 21-årig kvinde sidst på dagen sit grej og gik i retning mod parkeringspladserne ved tennishallen i Roskilde Idrætscenter.

Undervejs sprang en mand ud fra en busk, og stående foran hende på lynede han op, trak sine mørke shorts ned og foretog onanibevægelser på sit blottede lem. Om han havde regnet med, at hun ville blive lige så begejstret som han selv, vides ikke, men det var i hvert fald ikke sådan, hun reagerede. Hun skældte ham ud og fortsatte så i øvrigt videre mod p-pladsen, mens hun ringede til politiet, der sendte en patrulje ud for at lede efter manden. Hvilket retning han fortsatte i, så hun ikke, og det lykkedes heller ikke politiet at finde ham.