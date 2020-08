Blot tre liter postevand kan gøre dig dødeligt syg

Holbæk Sygehus, der har en af landets største medicinske afdelinger, har i den varme sommer ganske usædvanligt konstant 10-15 mennesker indlagt, der har drukket for meget postevand.

I anledning af det usædvanligt gode vejr, genudgiver vi denne artikel, der er særdeles aktuel i denne uge. Man kunne læse den første gang under den varme sommer i 2018.

- De tror, at de har gjort det rigtige og fulgt rådet om at drikke mindst to liter om dagen. Men hvis det udelukkende er postevand, skyller man vigtige salte ud af kroppen, og det kan være dødeligt, forklarer Henrik Ancher Sørensen, ledende overlæge på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus.