Blomster-indsamling til ældre runder 25.000 kr.

Den 16. april fylder dronning Margrethe 80 år. I den forbindelse har regenten i disse corona-tider takket nej til blomster. Giv blomster til de ældre, lød regentens forslag. Det satte tanker i gang hos Lykke Nowak Lund fra Jyllinge. Nogen skulle jo have blomster, og når nu vores regent ikke syntes, det var passende at modtage på sin 80-års fødselsdag, så kom Lykke Nowak Lund på en idé, der har bredt sig som en steppebrand.

Hun har kastet sig over at samle ind til blomster til de ældre i sit lokalområde, Jyllinge og Gundsømagle. Indsamlingen, som kaldes »#enblomsttildronningen« har været i gang i to dage, og der er strømmet 25.529 kroner ind til indsamlingen, som er kommet i stand gennem en lokal blomsterhandler og via frivillige kræfter.