En voldssag fra Folkeparken i Roskilde har ført til en dom . Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Bløde kondisko gav mildere dom for vold i park

Roskilde - 21. november 2020 kl. 04:02 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Uenighed om, hvilke sange der skulle spilles på en soundbox, var årsagen til, at en 17-årig mand gik amok på to jævnaldrende ved en spontan fest i Folkeparken i Roskilde.

Festen fandt sted natten mellem mandag den 22. juni og tirsdag den 23. juni i år. Blandt de tilstedeværende var den 17-årige, som var stærkt beruset, og ikke fik lov til at være den dj, han gerne ville, og det førte til, at han pustede sig op over for to jævnaldrende. Den 17-årige skubbede først den ene i brystet, så han faldt.

Den 17-årige selv blev dog trukket med i faldet, så de to landede oven på hinanden. Den tredje prøvede at få de to op at stå, men blev også trukket ned, hvorefter den 17-årige var den hurtigste på benene og benyttede lejligheden til at sparke den tredje i hovedet, mens han stadig lå ned. Sparket var så hårdt, at den tredje kortvarigt mistede bevidstheden.

Den 17-årige blev tiltalt for grov vold, men det faktum, at han var iført bløde kondisko gjorde, at retten vurderede, at det ikke kunne rubriceres som grov vold, men skulle dømmes efter straffelovens almindelige voldsparagraf. I den sammenhæng spillede det også ind, at der ikke kom større fysiske skader som følge af sparket.

Anklagemyndigheden havde forlangt en ubetinget fængselsstraf, hvilket også kunne have ført til udvisning af den 17-årige, som er tyrkisk statsborger. Han har dog ikke været straffet tidligere, og derfor afgjorde retten, at straffen på 60 dages fængsel skulle være betinget, og dermed bortfaldt spørgsmålet om udvisning, idet den slags kun kan komme på tale i forbindelse med en ubetinget straf.

