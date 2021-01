En af indbrudstyven ændrede fuldstændig forklaring i retten efter at have været udsat for trusler af den anden. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Blodindsmurt revolver sender to tyve bag tremmer

Der var blod på sæderne, på gearstangen, og i en pose på gulvet foran passagersædet var en pose med en revolver med et lasersigte og noget arbejdstøj, der var gennemblødt og tilsyneladende havde været brugt som en slags kompresforbinding til at stoppe en blødning.

Der var masser af blod i den bil, som politiet spottede en sen nattetime på Circle K på Københavnsvej i november for godt et år siden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her