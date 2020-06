Bloddonorerne var ikke til at holde væk i coronatiden: Tæt på 99 procent fremmøde

Behovet for blod faldt med 10 procent under Covid-19, fordi flere planlagte operationer blev udskudt eller aflyst. Der dog har stadig været behov for blod, især fra kroniske syge og cancerpatienter. Foto: PR

Roskilde - 14. juni 2020 kl. 06:36 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjællands bloddonorer trodser corona og dukker op til tapning i stor stil. Du kender det måske: Du melder dig til som bloddonor og booker en tid, for du vil så gerne hjælpe til. Så kommer dagen, hvor du skal have tappet blod. Du har glemt et møde på arbejdet, at det er din tur til at hente børn, eller at du slet ikke er hjemme. Du aflyser tiden eller glemmer at dukke op.

Det sker for 33 procent af bloddonorerne i Region Sjælland, men under corona har det været anderledes, fortæller Keld Homburg, der er ledende overlæge ved Region Sjællands blodbanker.

- Under Covid-19 oplevede vi, at der var næsten 99 procent fremmøde. Vi var nødt til at tynde ud i de ledige tider, så folk ikke sad for tæt. Det er skønt, at donorerne kom, for der er jo stadig brug for blod, siger Keld Homburg.

Tid og test af antistoffer

Da landet lukkede fik danskerne mere tid. Det kan være en del af forklaringen på, at næsten alle donorerne mødte op.

Det skyldes dog også, at donorerne har haft tillid til, at der ikke var nogen smitterisiko ved at blive tappet.

- Vi har orienteret dem om hygiejneforanstaltningerne, og det har de heldigvis følt sig trygge ved, siger Keld Homborg.

Normalt medregner blodbankerne den tredjedel, der hver dag aflyser eller udebliver, men under corona har det ikke være nødvendigt. Tværtimod er der kommet et væld af nye donorer til. Hele 1495 nye donorer er der kommet til fra 1. marts, lige inden landet lukkede ned, og indtil den 1. juni.

- Det er usædvanligt mange. VI plejer at få cirka 3000 nye om året, siger Keld Homburg.

Han fortæller, at interessen for at blive donor steg, da de begyndte at teste det donerede blod for antistoffer.

Stor stigning i Roskilde

Knap 400 af de over 1400 nye donorer i regionen har meldt sig til i Roskilde. Det glæder Ann-Britt Frøstrup, der er afdelingsbioanalytiker i Roskildes blodbank, selvom det har været svært at få plads til de mange nye donorer på det trange hospital.

- Vi har prioriteret de gamle donorer, der kender rutinen, men nu begynder vi at åbne for de nye. Der er rigtig mange, der har meldt sig, siger hun.

Søndag den 14. juni er det WHO's internationale bloddonordag. Det er ikke en dag, man markerer hos Bloddonorerne i Roskilde.

Til gengæld holder de kampagner og begivenheder på andre tid af året.