Se billedserie Luka Dumic lavede et klassemål med sin fornemme sparketeknik, men KFUM fik ikke vist så meget andet i den skuffende kamp.

Bleg indsats i 1-2-kamp: KFUM ville alt for lidt

Roskilde - 04. september 2021 kl. 16:28 Af Foto: Jørgen Jørgensen Kontakt redaktionen

KFUM-spillerne ville for lidt alt for sent, da holdet lørdag eftermiddag i 3. Division hjemme på Lillevang mødte Vanløse og tabte 1-2. I virkeligheden var de heldige med ikke at tabe mere for øjnene af de 250 fremmødte tilskuere.

Sammenlignet med de seneste gode kampe og sejre, leverede hjemmeholdet denne gang en meget bleg indsats. KFUM havde næsten ingen gennemspillede angreb og skabte stort set ingen åbne chancer.

Reduceringen til 1-2 i 2. halvleg var en solopræstation af Luka Dumic, der langt ude fra leverede et rigtigt godt spark, så bolden dykkede ned i det ene målhjørne. For den præstation blev han også bagefter kåret til FKUM's bedste mand.

Sløvt fra start

Gæsterne fra Vanløse begyndte klart bedst og satte sig hurtigt på kampen. De vandt langt de fleste nærkampe og sad på spillet, mens hjemmeholdet kom sløvt fra start.

Midt i halvlegen kom KFUM lidt bedre med og fik mere spil, men så overtog gæsterne på ny kontrollen.

Hjemmeholdets spillere havde simpelthen svært ved at få bolden frem ad banen, fordi de aldrig fik gang i kombinationerne og tabte duellerne i en værre omgang 'frøken-fodbold'.

Flere gange opstod farlige tilbud til gæsterne, fordi KFUM-folkene mistede bolden lige foran eget mål, og det var kun et spørgsmål om tid, hvornår det ville gå galt.

Lidt over den halve time havde gæsterne et godt angreb, hvor en farlig aflevering kom ind foran hjemmeholdets mål, så en KFUM-forsvarer måtte redde ved at sparke bolden over eget mål.

På det efterfølgende hjørnespark headede Marius Qvanstrøm Vanløse foran efter en indstuderet kombination, hvor han fik bolden ved forreste stolpe og ramte plet.

Få minutter senere var den gal igen, da KFUM måtte 'trække i nødbremsen', så gæsterne fik frispark lige udenfor straffesparksfeltet. Her sendte Ayoub Sørensen flot bolden helt op i hjørnet uden chance for keeper Max Christensen.

Godt tilbage efter pausen

De har noget at snakke om i omklædningsrummet, sagde en KFUM-tilhænger, da spillerne gik til pause. Han havde helt ret, for hjemmeholdet kunne faktisk være glade for ikke at være yderligere bagud.

Tilsyneladende havde træner Keld Hansen også leveret en kraftig opsang i i omklædningsrummet, for det var noget at et forvandlet hjemmehold, der kom på banen.

I løbet af de første kvarter, havde KFUM flere gennemspillede angreb og optimiske forsøg end i hele 1. halvleg. Men det nåede alligevel ikke at blive rigtigt farligt, og så ebbede deres pres efterhånden ud.

Men efter godt 70 minutter sparkede Luka Dumic så nyt liv i kampen, da han med sin fornemme teknik sendte bolden i mål langt udefra. Det var ikke nogen stor chance, men ren individuel kvalitet.

Så fik kampen igen 'nerve', da Vanløse indså, at de måtte mere frem på banen for at sikre sejren, mens KFUM mere og mere desperet jagtede en udligning.

Erkendte nederlaget

Men nærmere end et par gode forsøg efter hjørne, som blev blokeret, kom hjemmeholdet aldrig. Dermed måtte hovedparten af tilskuerne og KFUM-lederne denne lørdag gå skuffede hjem.

- Ja, vi kan ikke indvende noget mod resultatet i dag. For Vanløse var langt bedre, mens vi var under vores lokale niveau, indrømmede både sportschef Pierre Overgaard og formanden for KFUM's professionelle afdeling, Lars-Chr. Brask.

