Blæsere fejrer fødselsdag for Beethoven

Blæserensemblet under ledelse af Jørgen Fuglebæk uropfører David Palmquists store Serenade i fire satser, hvor man kan finde inspirationer fra en lang række værker af Beethoven blandt andet hans 3. og 7. symfoni og septetten. Desuden spiller de Beethovens 12 kontradanse. Kontradanse er oprindeligt nogle folkelige danse, hvor de dansende står i rækker over for hinanden eller i en kreds.

Koncertens sidste to værker er Carl Nielsens Sagadrøm og Charles Ives' Variations on Amerika, der også er kendt som God save the queen. Her vender og drejer Ives den kendte melodi rytmisk og harmonisk i mange forskellige stilarter og sågar i to forskellige tonearter på én gang.