Bjørnebrøl i Algade

Roskilde Bibliotek og Kreativt hus for børn i Algade 31 holder bjørnedag lørdag 14. november fra klokken 10.30 til 14. Her kommer forfatter Rebekka Back-Lauritsen og læser højt af bogen Ud af det blå. Det sker på Roskilde Bibliotek, og man får lejligheden til at brøle som en bjørn.