Biskop om ministerafgang: Det må være en stor skuffelse

Roskilde - 16. august 2021 kl. 13:54 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Med Joy Mogensens meddelelse om, at hun stopper som minister, så skal kirken have ny politisk chef. Biskop i Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, er personligt ked af, at Joy Mogensen trækker sig.

- Jeg har lært Joy Mogensen at kende som borgmester i Roskilde, jeg sætter stor pris på Joy, og jeg var meget håbefuld ved hendes tiltræden som kirkeminister. Jeg ved, kirker og trossamfund har hendes interesse, og hun har en kærlighed til netop det kirkelige område. Da hun tiltrådte, talte hun om at skabe gode vilkår for kirker og trossamfund og om grøn omstilling, social retfærdighed og sammenhængskræft og kirkernes bidrag til disse. Det er dagsordner, jeg også selv er optaget af, siger han.

Af forskellige årsager har det været svært for den nu forhenværende minister at nå de mål, hun satte sig.

- Jeg tænker, det virkelig må være en stor skuffelse for hende. Det, hun lykkedes så godt med som borgmester - at skabe resultater og samarbejde - er hun af en eller anden grund ikke lykkedes så godt med som kirkeminister, siger biskoppen.

- Det har været en vanskelig tid at være minister i for hende. Dels hendes personlige tragedie med et mistet barn, og oven i det har corona været den altoverskyggende dagsorden. Det har været svært, nærmest umuligt at udvikle både på det kirkelige og på det kulturelle område i en tid, hvor alt handlede om corona. Der har ikke været albuerum til at varetage særinteresser, da hovedprioriteten har været at få os sikkert igennem coronakrisen, og det har hun så måttet høre for fra forskellige sider. Al fokus har været på sundhedsministeriet, justitsministeriets og statsministeriet, og der er kirken og kulturen ind imellem blev klemt, siger han.

På det kirkelige område overtog hun en dagsorden, som Socialdemokratiet definerede under deres valgkamp, nemlig ønsket om oversættelse af prædikener fra andre sprog.

- Det var en sag, som blev en rigtig møgsag. Alle er enige i, at vi skal begrænse hate-speech og samfundsundergravende virksomhed. Men oversættelseskravet viste sig at være en svær vej at gå. Det kom til at fremstå som en generel mistillid til religiøse forkyndere og implementeringen ville blive til stort besvær og en voldsom økonomisk byrde for mange trossamfund. Den sag har taget meget tid og fokus fra andre og mere relevante emner, siger Peter Fischer-Møller.

