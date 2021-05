Biskop meddeler sin afgang

- Det har været en gave hver morgen at kunne åbne hoveddøren og kigge over Palægården til den majestætiske domkirke. Det næste knap halvandet års tid vil jeg fortsat dagligt kunne glæde mig over udsigten til Palægården fra mit kontor på stiftet, siger han.

- Lige nu glæder jeg mig over, at samfundet åbner mere op, og jeg glæder mig over, at det kan lade sig gøre at gennemføre vores stiftspræstestævne på Nyborg Strand i dagene efter pinse. Vi har savnet at kunne mødes - og ikke kun se hinanden bag en skærm, siger han.