Peter Fischer-Møller stopper som biskop over Roskilde Stift 1. september 2022. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Biskop havde regnet med at stoppe tidligere

Roskilde - 21. maj 2021 kl. 18:15 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Peter Fischer-Møller kunne være fortsat som biskop over Roskilde Stift til, han fyldte 70 år, men det var aldrig planen.

Læs også: Biskop meddeler sin afgang

- Jeg vidste allerede, da jeg tiltrådte i 2008, at jeg ikke ville blive ved til, jeg fyldte 70, siger han.

Nu har den 65-årige biskop søgt sin afsked med udgangen af august 2022, men han havde faktisk selv regnet med, at han skulle være stoppet lidt tidligere.

- Jeg havde nok forestillet mig, at jeg skulle være stoppet lidt før, men for tre år siden sagde jeg ja til at blive formand for Danske Kirkers Råd, siger han.

Danske Kirkers Råd arrangerer blandt andet den store, fælleskirkelig festival »Himmelske Dage«, der blev holdt i København i 2016 og senest i Herning i 2019. Forventningen var, at festivalen skulle vende tilbage til København i 2022, men da Københavns Stift ikke ønskede at påtage sig værtsskabet igen, endte det med, at Roskilde Stift sprang til.

- Det er en stor ære for Roskilde Stift, og vi forventer, at der kommer 20-30.000 mennesker. Men der er også meget arbejde forbundet med det, så jeg var godt klar over, at jeg var nødt til at blive for at gøre det færdigt, siger Peter Fischer-Møller.

»Himmelske Dage« finder sted i Kristi himmelfartsdagene 26.-29. maj, men derudover er der også fejringen af 1000-året for Roskilde Stift i januar 2022 på programmet, lige som biskoppen er involveret i flere grønne projekter i folkekirken samt et projekt i samarbejde med København Stift, Ribe Stift og Viborg Stift med fokus på præsters psykiske arbejdsmiljø.

- Jeg ser også frem til fire provstivisitatser, hvor vi inviterer til drøftelser mellem kirkens folk på tværs af sognegrænser og sammen med borgmester, kommunaldirektør, folk fra erhvervslivet og foreningslivet for at drøfte fælles udfordringer og muligheder for samskabelse, siger Peter Fisher-Møller.

Det er Kirkeministeriet, der udskriver bispevalg, og det er menighedsrådsmedlemmerne og præsterne i stiftet, der har stemmeret.