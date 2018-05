Biskop frygter ikke tyrkisk indblanding i moské

- Det er ikke nogen hemmelighed, at de fleste af de imamer, der betjener tyrkisktalende menigheder, er finansieret hjemme fra Tyrkiet via organisationen Diyanet. Jeg har et par gange været inviteret til Diyanets danske hovedkvarter i Glostrup, blandt andet for at fortælle om folkekirken og religionsdialog i Danmark til en efteruddannelsesdag for tyrkiske imamer. Jeg er overbevist om, at den nuværende ledelse af menigheden her i Roskilde har gjort det meget tydeligt, hvilke ønsker og forventninger de har til deres imam, og jeg har tillid til, at de mistanker der var til den tidligere imam om, at han havde en problematisk tæt relation til den tyrkiske repræsentation her i landet, var en enlig svale, siger Peter Fischer-Møller.