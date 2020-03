Der bliver ingen konfirmationer på denne side af pinse. Udsættelsen kommer for at give konfirmander og forældre lidt mere sikkerhed for, hvornår de kan afholde konfirmation. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Biskop beklager udsatte konfirmationer: Præsterne må planlægge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biskop beklager udsatte konfirmationer: Præsterne må planlægge

Roskilde - 20. marts 2020 kl. 07:26 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ingen konfirmationer på denne side af pinse. Det har de danske biskopper samlet meldt ud.

- Det er med meget stor beklagelse, at vi - på grund af corona-pandemien, og det ansvar vi alle sammen har for at mindske smitteudbredelsen særligt af hensyn til de mest udsatte i vores samfund - har set os nødsaget til at udsætte årets konfirmationer, lyder det fra biskop i Roskilde Stift Peter Fischer-Møller, og fortsætter:

- Når vi har valgt at lade udsættelsen gå helt frem til pinse, er det for at give kirker, konfirmander og forældrene en ordentlig tidshorisont at planlægge efter. Familierne har brug for klarhed på en dag, som er så super vigtig for konfirmanderne.

Det blæser dog i vinden, hvornår der så bliver holdt konfirmationer.

- Det er op til de enkelte præster i samspil med forældrene. Det skal præsterne nu have tid til at planlægge. Om de vælger at planlægge konfirmationerne til den tidligere sommer eller først efter sommerferien, skal de selv have indflydelse på, siger biskoppen.

Udskydelsen af konfirmationerne kommer som nævnt som følge af coronavirus-situationen.

- Vi har aldrig prøvet at udskyde konfirmationer før, og derfor lægger vi vejen, som vi går. Vi har jo nærmet os store konfirmationsdage med hastige skridt, og nu ved alle, at der er en lidt længere tidshorisont at arbejde på, siger Peter Fischer-Møller.