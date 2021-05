Den tidligere formand for HjerneSagen i Roskilde og Roskilde Amt, Birthe K. Vinner Nielsen, fylder 70 år på søndag. Hun blev ramt af en hjerneblødning i 1989 og har været lam i højre side lige siden. Det har dog ikke stoppet hende fra at skrive bøger, holde foredrag og være aktiv i foreningslivet. Foto: Kenn Thomsen

Birthe K. fylder 70: Hjerneblødning kunne ikke stoppe hende

Den 17. april 1989 blev hun ramt af en alvorlig hjerneblødning, mens hun var på arbejde som lærer på Engskolen i Herlev, og fra da af blev hendes liv ændret for altid. Hjerneblødningen efterlod hende lam i højre side og gjorde, at hun hverken kunne tale eller huske. Hun var 37 år og skulle starte helt forfra, og så kunne fortællingen være endt her.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her