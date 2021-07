Birgit Pedersen har i flere årtier præget udviklingen i Roskilde og deltaget i flere store beslutninger. Foto: Jan Partoft

Birgit P. runder de 75 år: Hun har sat præg på Roskilde

Roskilde - 14. juli 2021 kl. 14:38 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

En af Roskildes mest indflydelsesrige politikere i flere årtier, SF's Birgit Pedersen, rundede i starten af juli de 75 år. Få har som hende sat sit præg på den gamle domkirkeby - ikke mindst i årene 2009-17, da hun sad som formand for Kultur- og Idrætsudvalget og fik tilnavnet 'sportsministeren'.

Hun voksede op i Valby, hvor forældrene var kok og smørrebrødsjomfru. Hendes storebror var den kendte skuespiller Ole Ernst, der bl.a. havde roller som von Scholten, guvernør i Dansk Vestindien, da slaveriet blev ophævet, eller som ung og naiv kriminalbetjent i Olsen Banden-filmene.

Som nyuddannet lærer blev Birgit ansat hos Særforsorgen i Roskilde, hvor hun arbejdede i mange år - også efter at amtet og senere kommunen overtog dette område.

Hun var i sin ungdom glødende rød og nåede bl.a. at være med i den maoistiske organisation KAP, inden hun gik ind i SF. Men den skarpe tunge bevarede hun i alle årene, og hun kunne altid sige 'socialdemokrat' med samme foragt i stemmen som Egon Olsen i de berømte film.

I kulturlivet

I 1994 blev hun første gang valgt til Roskilde Byråd som nr. 5 for SF, der dengang var et af de store partier. 'Den røde maler' Tonni Nielsen. som var ubestridt leder, bestemte, at hun skulle i Kultur- og Fritidsudvalget, hvilket kom til at præge hendes politiske skæbne.

I 2009 blev SF Roskildes næststørste parti, og Birgit Pedersen blev formand for Kultur- og Idrætsudvalget i de næste otte år.

- Da jeg begyndte, havde sporten en meget dominerende rolle, mens kulturen var begrænset til få og lidt 'fine foreninger'. Heldigvis er der her sket en stor udvikling, så området er blevet langt bredere og involverer mange mennesker af alle slags, har hun senere fortalt.

- Jeg betragter det som et af mine største resultater, at jeg har fået både kultur og idræt højt på dagsordenen. Sport og klutur trække de unge ind i fællesskaber, så de udvikler sig og får flere interesser. Det har meget stor betydning, også erhvervspolitisk, fordi det gør Roskilde mere attraktiv, både for virksomhederne og nye tilflyttere, konstaterede hun i 2017, da hun sluttede i byrådet.

Stor indflydelse

Paradoksalt nok fik Birgit Pedersen faktisk allerstørst indflydelse i årene 2013-17, efter at SF var blevet reduceret fra syv til hende alene i byrådet.

Den ene stemme var sammen med en konservativ og en radikal lige nøjagtig nok til, at den daværende socialdemokratiske borgmester Joy Mogensen kunne få gennemført en række store beslutninger. F.eks. om at bygge en stor ny svømmehal, omdanne Kildegården til et nyt sports- og Kulturcenter eller overtage Aftenskolernes Hus i Algade 35 og gøre det til et nyt børne-kulturhus i forbindelse med biblioteket.

Selv om hun kunne være ganske bidsk i sine bemærkninger, var Birgit Pedersen respekteret af byrådet øvrige medlemmer og havde gode venner i flere af partierne. F.eks. den konservative Lars Lindskov, Venstres Bent Jørgensen eller tidlligere borgmester Joy Mogensen, der siden blev kulturminister.

I årene efter sine mange år i byrådet har Birgit Pedersen slappet af som pensionist og nydt at være sammen med sin familie. Men hun følger fortsat godt med og var for kort tid siden med til indvielsen af svømmehallen, der til ære for hende har fået tilnavnet 'Birgits Badeland'.

