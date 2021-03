Biografdirektør Poul Hübertz ser frem til, at han igen må lukke publikum ind i salene i Kino Ro?s Torv. Foto: Lars Ahn Pedersen

Biograf har ja-hatten på: Kan blive sommer uden lige

Med den seneste genåbningsplan ser det ud til, at biograferne kan åbne op fra 6. maj. Den nyhed falder naturligt nok i god jord hos Kino Ro's Torv.

- Vi er ret glade for udmeldingen. Det er selvfølgelig lidt langt frem i tiden og har trukket ud, men nu er det på med ja-hatten. Vi ser muligheder fremfor begrænsninger, siger Poul Hübertz, der er direktør hos Kino Ro's Torv.

Den næste tid frem mod genåbningen skal derfor bruges på at gøre biografen klar til gæster igen.

- Vi skal tørre lidt støv af, smide slik ud, der er blevet for gammelt, og bestille nye varer, siger Poul Hübertz om noget af arbejdet for den næste halvanden måneds tid.

Når Kino Ro's Torv åbner på den anden side af nedlukningen, skal det foregå med coronapas for de besøgende i biografen. Hvordan det helt konkret kommer til at foregå i dagligdagen, kan der endnu ikke siges meget om, men i biografteamet er de klar til tiltaget.

Til at starte med vil coronapasset blive integreret i den app, der hedder MinSundhed. Senere er det planen, at den vil den få sin egen, mere avancerede app.

Den forventes at være klar i slut-maj, hvor biograferne altså har haft åbent for gæster i et par uger.