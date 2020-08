Grænseforeningens Kulturmødeambassadører deltager ved et møde i Byens Hus i Roskilde den 26. august, hvor man kan høre om Midtsjællands Grænseforening og være med til at diskutere danskhed.

Send til din ven. X Artiklen: Bindestregsdanskere stiller op til debat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bindestregsdanskere stiller op til debat

Roskilde - 08. august 2020 kl. 18:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvornår er man dansk nok?

Det er overskriften på det temamøde, som Midtsjællands Grænseforening og Grænseforeningens Kulturmødeambassadører inviterer til i den gamle byrådssal i Byens Hus på Stændertorvet i Roskilde onsdag den 26. august.

Kulturmødeambassadørerne består af unge studerende med forskellige mindretalsbaggrunde, men med samme vision om at skabe et fælles Danmark, hvor der er plads til forskellighed. Om sig selv udtaler de, at de er »både-og, derfor kalder vi os bindestregsdanskere«.

De finder inspiration i erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor forholdet mellem mindretal og flertal har bevæget sig fra konflikt til fredelig sameksistens. På dialogmøderne møder man derfor også altid en ambassadør fra det danske mindretal.

Mødet varer fra klokken 17 til cirka 19 og indledes med en introduktion til lokalforeningen, der inviterer nye frivillige ind i bestyrelsesarbejdet.

Undervejs serveres lidt at drikke og spise. Da det er gratis at deltage, og der er et begrænset antal pladser, er tilmelding nødvendig til Maria L. Strøm på tlf. 28 90 92 37 eller mail: ms@graenseforeningen.dk inden den 20. august.

Her kan man også høre mere om mulighederne for at blive frivillig eller bestyrelsesmedlem i foreningen.

Mere information findes på hjemmesiderne graenseforeningen.dk og kulturmoedeambassadoererne.graenseforeningen.dk