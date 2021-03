En 27-årig mand havde svært ved at forklare, hvad han lavede ved en bil, der var meldt stjålet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Biltyv nægtede kendskab til bil han lige havde kørt i

Roskilde - 10. marts 2021 kl. 13:47 Kontakt redaktionen

Politiet har et godt øje for, hvilke biler der kan være anledning til at vinke ind til siden, og sådan en bil spottede en patrulje, der tirsdag først på eftermiddagen var ude at køre på Frederiksborgvej.

Da føreren af bilen opdagede, at politiet ville have ham til at standse, skyndte han sig at dreje op ad Søro, som er en blind vej, og da betjentene landede et øjeblik senere, stod føreren af bilen - en 27-årig mand fra Hedehusene - ved siden af bilen. Han kendte intet til, hvem der havde kørt bilen, påstod han. Ham var det i hvert fald ikke!

Betjentene visiterede ham og fandt ikke nøglerne til bilen. Men det gjorde en politihund lidt senere. Nøglerne var smidt i et buskads inden for kasteafstand fra bilen.

At den 27-årige ikke havde den store lyst til at indrømme, at det var ham, der havde kørt bilen, var der en grund til. Dels har han aldrig haft et kørekort, og dels var bilen blevet meldt stjålet samme morgen, efter at bilens rette ejer opdagede, at bilnøglerne var blevet fjernet fra den skuffe, hvor de lå i.

Den 27-årige blev taget med på politigården til afhøring, hvor han gik til bekendelse og erkendte, at det var ham, der havde stjålet bilen. Den er nu leveret tilbage til dens ejer, mens den 27-årige er løsladt. Han kan se frem til at blive indkaldt til retten senere.

