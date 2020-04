Politiet mistænker den 26-årige biltyv for også at have gennemrodet flere biler i en garage og væltet en motorcykel på den adresse, han stjal bilen fra. Foto: Presse-fotos.dk

Biltyv kan have mere på samvittigheden

Bilen blev stjålet fra en adresse på Frederiksborgvej, hvor nogen også havde været inde i en garage og gennemrode flere biler, ligesom en motorcykel blev væltet. Politiet mistænker, at gerningsmanden er lig med den 26-årige, der fortsat er indlagt og ikke har været mulig at afhøre. Han meldes dog uden for livsfare.

Politiet havde i første omgang svært ved at få identificeret den 26-årige, men efter han var blevet kørt til sygehuset, dukkede der en mand op på uheldsstedet og spurgte efter en ven, som var gået fra en påskefrokost i spirituspåvirket tilstand. Det viste sig at være den 26-årige, som på sygehuset fik taget en blodprøve, så politiet kan få opklaret, om han var påvirket af narko og spiritus under kørslen. Det har vist sig, at han i forvejen var frakendt førerretten i forbindelse med en tidligere sag om narkokørsel.