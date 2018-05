Biltemas nye varehus i Roskilde kommer til at ligge øst for Bauhaus og det kommende butiksområde med Elgiganten, Jysk, Petworld og thansen, der er ved at blive opført. Illustration: Daugaard Pedersen A/S

Send til din ven. X Artiklen: Biltema åbner i Roskilde inden for et år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biltema åbner i Roskilde inden for et år

Roskilde - 24. maj 2018 kl. 13:18 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nylig blev der holdt rejsegilde på det ny butiksområde på Industrivej i Trekroner Syd ved siden af Bauhaus, hvor butikker som Elgiganten, Jysk, Petworld og thansen flytter ind til efteråret.

Læs også: Sådan får man et storcenter

Nabogrunden står lige nu tom, men er gjort klart til endnu et stort byggeri, for her har Biltema tænkt sig at åbne et stort varehus.

Biltema har været en del af udvikleren Daugaard Pedersens projekt i Trekroner Syd siden start, men har valgt at køre sit eget løb i stedet for at bygge samtidig med de andre butikker.

Nu har den svenskejede kæde meldt ud, at den forventer at åbne i Roskilde inden for et år.

- Vi er i fuld gang med at planlægge åbningen af varehuset i Roskilde, som bliver nummer 12 i Danmark. Varehuset bliver vores flagskib med sine ikke mindre end 8000 m2, siger Jacob Borring Møller, der er administrerende direktør for Biltema i Danmark, og fortsætter:

- Vi har lige nu 11 varehuse, men åbner Biltema Roskilde kort tid før, vi åbner i Hjørring. Begge bliver »konceptvarehuse«.Vi har arbejdet med udvikling af idéer til nye delkoncepter, som gerne skal resultere i en bedre indkøbsoplevelse. For ikke at tale om, at forbrugerne i begge varehuse nu får mulighed for at få en bid mad til en billig pris via vores hyggelige caféer.

relaterede artikler

Billeder: Rejsegilde på nyt stort butikscenter 17. maj 2018 kl. 11:52

Elgiganten og Jysk flytter til Trekroner 20. juni 2017 kl. 13:50