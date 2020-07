To biler stødte sammen torsdag eftermiddag i Algade lige før Hestetorvet i Roskilde. Foto: Lars Kimer

Bilsammenstød i bymidten

Roskilde - 23. juli 2020 kl. 17:19 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Knald!« sagde det, da to personbiler stødte sammen i Algade nær Hestetorvet i Roskilde torsdag eftermiddag. De to biler var begge på vej i vestlig retning ind mod bymidten, da den ene kørte op bag i den anden cirka ud for restauranten Bone's.

Politiet modtog besked om uheldet klokken 15.18, og da de involverede meldte om nakkesmerter, blev to ambulancer sendt til stedet for en sikkerheds skyld. Det lader dog til, at der kun skete mindre materiel skade, mens personerne slap uskadt fra sammenstødet.

Da svinget ved Algade og Hestetorvet er ret trafikeret om eftermiddagen, måtte politiet have et par betjente på stedet til at dirigere trafikken, så busser og biler kunne komme forbi.