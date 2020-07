Bilsammenstød i bymidten forsinkede trafikken

Da de involverede meldte om nakkesmerter, blev to ambulancer sendt til stedet for en sikkerheds skyld. Det lader dog til, at der kun skete mindre materiel skade, mens taxachaufføren og de to andre bilister, en 38-årig mand og en 20-årig kvinde, begge fra Roskilde, slap uskadt fra sammenstødet.