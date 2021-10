En arbejdsgruppe er ved at se på, hvor der kan opføres flere billige boliger i Roskilde. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Billige boliger bør ligge i områder med høj indkomst

Roskilde - 08. oktober 2021 kl. 05:18 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

I sin åbningstale ved Folketingets åbning tirsdag talte statsminister Mette Frederiksen om boliger, der er til at betale - 22.000 styk, som ikke må koste mere end 8000 kroner om måneden, og som skal opføres i landets fire største byer.

De byer er Roskilde som bekendt ikke iblandt, men også her skal alle kunne bo. Det har en arbejdsgruppe under kommunens boligpolitiske følgegruppe set nærmere på, og den er kommet frem til 13 anbefalinger, som blev præsenteret for økonomiudvalget onsdag.

Arbejdsgruppen har bestået af blandt andre borgmester Tomas Breddam, direktøren for Boligselskabet Sjælland, Bo Jørgensen, og Hans-Bo Hyldig, der er direktør i FB Gruppen.

Gruppen er kommet frem til, at der mangler gode, billige boliger, ikke mindst til borgere på overførselsindkomst og til folk, der har et job med lav løn. Især er der behov for etværelses og toværelses boliger til en husleje på højst 4000 henholdsvis 5000 kroner.

Prisen skal dog ikke betyde, at der bliver gået på kompromis med kvaliteten. Arbejdsgruppen peger på, at man ikke bør acceptere underlødige boliger, men at der kan opnås god funktionalitet og arkitektonisk kvalitet, hvis kommunen indgår i innovative samarbejder med både boligselskaberne og private aktører i markedet.

Fem af de 13 anbefalinger fra arbejdsgruppen handler om at sikre bæredygtige boligområder. Når der bygges nyt, og når eksisterende boliger lægges sammen, bør der tages højde for det omkringliggende område, så der sikres et varieret boligtilbud.

Når der laves nye lokalplaner, bør byrådet sikre, at der ikke kun bliver opført store boliger, men også små billige boliger. Og når der bygges alment, eller hvor der bygges på jord, som kommunen sælger, bør andelen af billige etværelses boliger udgøre mindst 10 procent, anbefaler arbejdsgruppen.

Gruppen peger på, at fremtidige lokalplaner bør regulere boligstørrelsen på nye byggerier, så der kommer både store og gode, billige almene boliger i hele kommunen, og at de gode billige boliger først og fremmest prioriteres i områder, hvor der kun er få af den type boliger i forvejen, og i områder, hvor husstandsindkomsten er relativt høj.

Når det er relevant at lægge mindre, billige lejligheder sammen, mener arbejdsgruppen, at der for hver gang bør etableres mindst en ny billig bolig et andet sted, enten i eksisterende byggeri eller i nybyggeri.

Sammenlægning af boliger er et redskab, som arbejdsgruppen også gerne ser brugt i fremtiden. Den anbefaler, at de gode, billige boliger bliver meget fleksible, så de bedre kan tilpasses, når behovet ændrer sig. En familiebolig kan fx indrettes, så den kan deles af flere studerende, lige som etværelses lejligheder kan bygges på en måde, så der bliver taget højde for, at de måske skal lægges sammen på et senere tidspunkt.

