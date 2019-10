Se billedserie Komponisten Jakob Høgsbro har skrevet juleoratoriummet »Som englene synger julenat«, der kan opleves i Roskilde Domkirke anden søndag i advent, den 8. december. Foto: Kim Matthai Leland

Billetter til nyskrevet juleoratorium i domkirken går som varmt brød

Roskilde - 17. oktober 2019 kl. 18:12 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke noget nyt i, at et juleoratorium i Roskilde Domkirke sælger godt med billetter. Men i dette tilfælde er der ikke tale om Händels »Messias«, men i stedet et helt nyskrevet juleoratorium »Som englene synger julenat« med tekst af Helle S. Søstrup og musik af komponisten Jakob Høgsbro, der opføres søndag den 8. december klokken 14.30.

Billetterne blev allerede sat til salg i april, og selv der ikke har været gjort den store reklame ud af koncerten, er halvdelen af de 400 billetter solgt.

- Vi tænkte, at vi lige så godt kunne gå i gang med billetsalget, inden juledagene var optaget hos folk. Vi har kun reklameret via Facebook og mails, og det har været nok til at sælge halvdelen, siger Jakob Høgsbro.

Fakta Jakob Høgsbros juleoratorium »Som englene synger julenat« opføres søndag den 8. december kl. 14.30 i Roskilde Domkirke.

Dagen før, lørdag den 7. december, opføres det i Sankt Markus Kirke på Frederiksberg kl. 16.

Udover juleoratoriummet vil der være to andre uropførelser af juleværker af Jakob Høgsbro på programmet: »Juleglæde, kom til stede« med tekst af Eva Chortsen samt »Oh Magnum Mysterium«.

Endelig vil man også kunne høre Høgsbros »Snefnug nummer atten milliard« med tekst af Rune T. Kidde.

Billetter kan købes på domkirkens hjemmeside eller via www.place2book.com Jakob Høgsbro fik idéen til at skrive et nyt juleoratorium efter at være blevet betaget af Helle S. Søstrups digte. Den anden brik i puslespillet var et samarbejde med et big band, der gav ham lyst til mere.

- Jeg tænkte: Hvad med et juleoratorium for big band og kor? Og hvor ville det være smukkere at opføre det end i Roskilde Domkirke? siger han.

Solist til koncerten er den kendte sopran Louise Fribo, som Jakob Høgsbro mødte, da han tog en uddannelse på et sanginstitut, hvor hun underviser.

- Jeg hørte hende synge gennem væggen, fordi hun øvede i rummet ved siden af. Hun har nogle høje, flotte toner, og det gik op for mig, at hun kan noget særligt, og jeg gerne ville skrive noget til hendes stemme. Vi har haft prøver, og undervejs blev hun pludselig så stille. Hun sagde, at hun blev rørt og lige skulle rømme sig. Juleoratoriummet ligger lige i smørhullet for hende, så måske var det derfor, hun blev så rørt, siger han.

Udover Louise Fribo medvirker Tritonus Big Band og kor samt domkirkens børne- og ungdomskor. Med i Tritonus Big Band er musikere fra blandt andet DR Big Band, og de har inviteret seks studerende fra landets musikkonservatorier til at spille med.