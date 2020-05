Billetter revet væk: Roskilde Festival 2021 er udsolgt

Dermed er Roskilde Festival 2021 udsolgt mere end et år, før den bliver afviklet. Hvis man ikke allerede har billet, er endagsbilletter den eneste måde at købe sig adgang. Endagsbilletterne Disse vil blive solgt i efteråret.

- Når nu det ikke var muligt at gennemføre den 50. udgave i år, er vi selvfølgelig enormt glade for den massive opbakning, vores deltagere har vist os. Vi havde slet ikke turdet håbe på, at det ville gå så stærkt med billetsalget. Tak for det, siger Christina Bilde, Roskilde Festivals talskvinde.