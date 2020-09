Billedserie: Tag din baby med i teatret

-Det er rigtig skønt at danse for børn. Når de er helt små, er det meget rørende, for de er helt sådan... Antoinette gør sine øjne store og åbner munden, idet hun imiterer en måbende babys ansigt. Foto: Kenn Thomsen

- Det er fascinerende at spille for de helt små, hvor udviklingsspringet er så stort. De oplever det helt forskelligt, siger Thomas.

Når de når fireårsalderen begynder de at forstå rollespilet mellem de to dansere.

På scenen undersøger Ole og Antoinette sig selv og hinanden, og det er med til at vække børnenes egen nysgerrighed, fortæller instruktør Kamilla Wargo Brekling - Der er en scene, hvor Ole og Antoinette vinker med foden. Det er så sjovt at se, hvordan de små adopterer bevægelserne og også vinker med deres fod. Foto: Kenn Thomsen

- Der er en historie i, at du kommer ind i et simpelt og farveløst rum, men langsomt viser den sig at indeholde alt muligt, du ikke troede. Du går ud af et rum fuld af farver, siger han.