Billedserie: Simon samler ind

Coronakrisen har kun gjort det endnu tydeligere, hvor vigtigt det er, at børn har et sted at række ud - og krisen ser ud til at have forstærket danskernes lyst til at hjælpe udsatte børn. I hvert fald har Børns Vilkår aldrig oplevet så stor en interesse for at samle ind, og det er vi ekstremt taknemmelige for, siger Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår. Foto:Thomas Olsen