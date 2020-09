Billedserie: Gigantisk »havebål« vil tage flere dage at slukke

- Det er nok Danmarks største havebål!

Sådan lyder det fra Bo Henrik Jensen, som er Roskilde Brandvæsens indsatsleder ved Solum på Vestre Hedevej, hvor der i nat gik ild i et af de bjerge af haveaffald, som er oplagret på virksomhedens areal.

- Det er nok 50 gange 50 meter, hvis det kan gøre det, og 18-20 meter i højden, og det består af småt brændbat haveaffald, så det kommer til at tage lang tid at slukke det - i hvert fald nogle dage, måske en uge, siger Bo Henrik Jensen.

Ilden blev opdaget kvart i to i nat, og lørdag morgen var omkring 30 brandfolk i gang med at bekæmpe ilden. Der er tilkaldt assistance fra Beredskabsstyrelsen i Hedehusene og fra Næstved, lige som der i nat var bud efter en tankvogn fra Høje-Taastrup, da der i nat kortvartigt manglede vand tiol slukningsarbejdet.

- Lige nu går vores bekymring på, at ilden skal brede sig til nogle af de andre bjerge af haveaffald, så det er der, vi koncentrerer vores indsats. Det bjerg, der er ild i, kan vi ikke gøre meget andet ved end at sørge for, at det brænder langsomt ned, siger Bo Henrik Jensen.

Alt tyder på, at der er tale om selvantændelse, eftersom alle betingelser for den slags lader til at have været opfyldt.

- Vi ser det ofte på Argo, og når vi får store bunker af fugtigt affald efter festivalen: Fugtigt affald gange stort vægt/kompression giver selvantændelse, siger Bo Henrik Jensen.