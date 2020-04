Billedserie: Børnene er tilbage i skole og dagtilbud

Se billedserie Torsdag den 16. april åbnede folkeskolerne så småt op for de yngste elever. De mange nye retningslinjer skulle læres og implementeres. Blandt andet kravet om stor afstand mellem eleverne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

- Fangeleg kan vi ikke lege, for der rører man hinanden. Måske gemmeleg? Foreslår en dreng sine to venner.

Det er første skoldedag efter corona-nedlukningen, og på Østervangsskolen forsøger børnene i 0. og 1. klasse at lege sammen på afstand. Det er ikke altid lige nemt, men kommer børnene for tæt på hinanden, kan man sige det til en voksen.

- Charlotteee, de er ikke to meter fra hinden, siger en pige og peger mod to i lidt for tæt leg.

- Små børn er også virkelig gode til at overholde regler, siger børnehaveleder Charlotte Skov Rathman, der er lidt overrasket over, at den første åbningsdag går så godt, som den gør.

Ønsker ikke at fokusere på corona Det er også første dag i mange daginstitutioner. I Børnehuset Peblingevej leger børnehavebørnene, som de plejer med undtagelse af et det metalhegn, der deler legepladsen op i mindre bidder. På de opdelte bidder skal børnene færdes i grupper, der er blevet skabt ud fra, hvem der leger godt sammen, men også hvornår børnene bliver hentet og afleveret. Det de voksne, der føler den største forandring. Børnene er ifølge Christine Moefelt ikke så påvirkede af corona og de ændringer, det har medført. Derfor ønsker Christine Moefelt heller ikke at det hele skal handle om corona.

- Mit fokus er ikke på corona. Mit fokus er at skabe rammer for at børnene har en god hverdag, siger hun.