Se billedserie Ministeren fik lov at skifte sæde under turen med redningshelikopteren, så hun kunne se hvad der foregik i vandet 20 meter nede. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Billeder og video: Minister så helikopter-redning på tætteste hold

Roskilde - 01. september 2020 kl. 11:35 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var blandt andet noget af det, som forsvarsminister Trine Bramsen blev gjort bekendt med, da hun mandag gæstede forsvarets redningstjeneste, som blandt andet holder til i Roskilde Lufthavn.

Her fik forsvarsministeren først en rundvisning på landjorden, inden helikopteren lettede, og ministeren blev fløjet ud over Køge Bugt, hvor hun kunne opleve en redningsøvelse.

Dukke i vandet Mandskabet på redningshelikopteren havde først kastet en redningsdukke i vandet. Den var dejlig gul og dermed utrolig nem at spotte fra luften. Herefter hoppede en redningsdykker i vandet fra omkring 20 meter og fik bjærget dukken til den »båre,« som kunne hejse begge sikkert tilbage i helikopteren. Imens fulgte Trine Bramsen øvelsen fra den åbne helikopterdør - naturligvis spændt behørigt fast i en af de stropper, som sikrer, at ingen utilsigtet falder ud af helikopteren.

Inden turen ud over Køge Bugt havde ministeren interesseret spurgt ind til mandskabets seneste tur til Island, hvor den også havde stået på øvelse.

Se filmen Forsvarsministeren på redningsøvelse her i stedet

- Det er noget helt andet. Deroppe fløj vi seks timer for at komme ud til en redning. Man overvejer på en helt anden måde sin egen situation og sikkerhed. Her i Danmark er der jo ikke langt til hjælp, hvis vi selv skulle få brug for det. I Island er man noget mere overladt til sig selv. Det samme gælder, hvis vi hænger over Aden-bugten og den nærmeste nation til at hjælpe i en nødsituation er Yemen, blev forsvarsministeren forklaret af en af helikopterpiloterne.

Herefter blev hun præsenteret for det udstyr, der er om bord. Fx er der et kamera på med en linse, som har en kolossal zoom. Den starter på 1500 millimeter.

- I klart vejr kan vi læse navnet på et skib på 20 kilometers afstand med det udstyr, vi har her. Så vi har ganske gode »øjne« med, fik ministeren at vide.

143 ture har redningshelikopterne været på denne sommer. Foto: Kenn Thomsen

- Vi må godt tænke os om når vi bruger vandet Trine Bramsen var godt tilfreds med udbyttet af turen.

- Det er jo mig, som får spørgsmålet om, hvad det egentlig er, vores redningstjeneste laver, og nu kan jeg ikke påstå, at jeg er helt uvidende om det. At være her, se det og opleve, hvad de laver, giver mig en indsigt, som jeg jo ikke bare kan få bag et skrivebord, sagde hun.

- Vi er et land med mange kilometer kyststrækning, og derfor er der brug for vores redningstjeneste. Når jeg har været ved vandet i år og set, hvordan folk godt kan tage af sted på et paddleboard uden redningsvest, eller flyder rundt på et badedyr langt fra land, så ved jeg, at det er godt, at vores redningstjeneste ikke er langt væk. Vi har en virkelig dygtig redningstjeneste - men derfor må man jo godt tænke sig lidt om og have lidt respekt for vand, sagde Trine Bramsen.

Der er topmoderne udstyr i helikopteren, bl.a. et kamera, som gør mandskabet i stand til at læse skibsnavne på 20 kilometers afstand. Foto: Kenn Thomsen