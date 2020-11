Billeder og video: Marys gymnasiebesøg var for en udvalgt skare

Corona holder ikke kronprinsesse Mary hjemme i de kongelige gemakker. Onsdag formiddag gled en af kronebilerne op foran Roskilde Gymnasiums hovedindgang, og ud kom kronprinsessen for at spendere en time på en af de Unescos 62 verdensmålsskoler.

De har under besøget talt med to grupper af 15-16 unge, som hver har fået et kvarter til at tale med kronprinsessen og ministeren om fred, sikkerhed og humanitær hjælp i lyset af verdensmålene, som Mary har engageret sig meget i.

Resten af skolen er blevet i deres klasser. For at der også skulle være en oplevelse til dem, har gymnasiet hyret bandet Joyce til at spille på skolen. De spiller for en tom sal, men koncerten bliver transmitteret ud til klasseværelserne. Men for Joyce har det nok også været en oplevelse, da alle bandets medlemmer har gået på Roskilde Gymnasium.