Det var proppet med gamere i Roskildehallerne i weekenden hvor der var GG Festival. Alle fire haller var booket til begivenheden som bare fortsætter med at vokse. Og arrangøren af festivalen er blevet så glad for Roskilde, at de kommer igen efter sommerferien. Foto: Jens Wollesen

Billeder og video: Kæmpe gamer-event i hallerne

GG Festival. Som læser af denne sn.dk tænker du sikkert, hvad snakker manden dog om. Men chance er, at finder du en dreng eller måske endda en pige i alderen 10 til 15 så vil de kunne fortælle dig alt om weekendens absolut største begivenhed i Roskilde. Skiftes Braithwaite til Barcelona, siger du. Well de unge havde ikke lige tid til det. Rundt regnet 750 personer med stor interesse for gaming, e-sport, computerspil var samlet i Roskildehallerne i 48 timer. Når vi skriver Roskildehallerne, så er det ikke forkert, for begivenheden fyldte simpelthen alle fire haller, med gaming og underholdning i hal A, B og D, hal C var booket fuldt op som sovesal.