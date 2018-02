Billeder og video: Endelig skidag!

Sandsynligvis bliver det også eneste gang i denne omgang, for udsigterne til skiføre søndag er i skrivende stund ikke for gode.

Han har 20 andre frivillige med sig til at få lifter, udlejning, kaffesalg og alt andet til at glide. Der ligger dog mange flere frivilligtimer bag at gøre bakken klar til skiløb, så skiklubben håber at få mere end en enkelt dag ud af anstrengelserne.

- Ja ja, vi gør det jo for sjov. Et af klubbens formål er at udbrede kendskabet til skiløb, og hvordan kan vi gøre det bedre end at give folk mulighed for at stå på ski? siger Mads Dydensborg.