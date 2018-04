Se billedserie Udstillingen »100% Fremmed?« blev indviet fredag, og til stede var nogle af de portrætterede, som stillede op og fortalte deres historie, der også gengives kort sammen med billederne. En af dem var 23-årige Manila Ghafuri fra Vanløse, der kom til Danmark i 2001 fra Afghanistan. Foto: Lars Ahn Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder i bymidten: Se os alle som danskere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder i bymidten: Se os alle som danskere

Roskilde - 07. april 2018 kl. 09:31 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arezu Sadat skulle lige tage en dyb indånding, før hun sagde ja til at medvirke i udstillingen »100% Fremmed?«, der efter at have været vist i København nu er på danmarksturné og har Roskilde som sit første stop.

Projektet består af 100 portrætter af mennesker, som har fået asyl i Danmark de sidste 60 år, og udover et billede af dem er der også en kort tekst, hvor de fortæller deres historie. I hver by er det meningen, at der skal føjes 10 nye portrætter til samlingen, og i Roskilde er Arezu Sadat en af de 10 lokale medvirkende.

- Det var meget grænseoverskridende for mig, for man giver jo noget af sig selv til andre. Jeg spurgte min bror, og han gav mig skubbet til at gøre det, for jeg ville gerne fortælle en positiv historie, siger hun.

30-årige Arezu Sadat kom til Danmark fra Afghanistan i 1996 og begyndte i 3. klasse på Tjørnegårdskolen uden at kunne et ord dansk og kun en lille smule engelsk.

- Alligevel var der nogen, som kom hen til mig i skolen, og så lærte jeg hurtigt dansk, siger hun og betegner i det hele taget sin skoletid som noget af det bedste ved sin barndom.

Ifølge Arezu Sadat har det været en lærerig oplevelse at medvirke i »100% Fremmed?« og kan nikke genkendende til mange af historierne.

- Jeg håber, at udstillingen kan være med til, at man fremover sætter folk mindre i bokse og i stedet ser os alle som danskere. Der blev taget rigtig godt imod min familie, og jeg håber, at andre får den samme oplevelse, og tonen bliver mindre hård fremover, når der diskuteres flygtninge og indvandrere, siger hun.

»100% Fremmed?« kan ses på Kulturstrøget i Roskildes bymidte frem til den 6. maj.