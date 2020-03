Send til din ven. X Artiklen: Billeder fra stort færdselsuheld: Smadrede lastbiler og varevogn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder fra stort færdselsuheld: Smadrede lastbiler og varevogn

Roskilde - 03. marts 2020 kl. 12:41 Af Lars Kimer

Frederiksborgvej mellem Roskilde og Jyllinge var her kort efter middag helt spærret. Det skyldtes et større færdselsuheld nord for Risø i området ud for Gartneriet Kvisten/Bo Grønt.

Politiet fortæller, at to lastbiler og en varebil er stødt sammen. - De er alle tre kommet kørende i retning mod syd. Forrest har vi en lastbil med anhænger. Den bremser, fordi en bil foran den skal svinge ind ad en sidevej. Om varebilen, som er den næste, der kommer, når at standse helt, eller den selv kører op bag i lastbilen med anhængeren, er vi usikre på. Faktum er i hvert tilfælde, at der som nummer tre kommer en cementblander, den rammer varebilen på venstre side i et forsøg på at undvige, siger Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Uheldet skete klokken 12.28.

- Heldigvis kom der ikke modkørende for cementblanderen holdt stille i overhalingsbanen der går mod nord, forklarer Charlotte Tornquist. I varebilen sad to personer. Passageren er sluppet uden skrammer. Chaufføren er kørt til sygehuset for at få tjekket sit ene ben, men umiddelbart går meldingen på at chaufføren også er uskadt. Frederiksborgvej var spærret fra ulykkestidspunktet og frem til klokken 13.05, hvor politiet begyndte at lede trafikken forbi på cykelstierne.