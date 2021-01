Der var flere, som kælkede i Folkeparken end i Byparken, der til gengæld kunne prale af at have den største snemand. Foto: Lars Ahn Pedersen

Artiklen: Billeder fra et snedækket Roskilde: Skal vi ikke lave en snemand?

Billeder fra et snedækket Roskilde: Skal vi ikke lave en snemand?

For første gang i umindelige tider faldt der igen nok sne til, at det kunne betale sig at finde kælkene frem, og det udnyttede flere børn og voksne onsdag formiddag.