Det er vigtigt for studenterne at få vognturen med. Ellers har man ikke taget ordentlig afsked, mener Sofie Jackson, der selv har planer om både Japan og USA de kommende år, så det kan blive sparsomt med kontakten til de andre.

Billeder: Vognturen er bare vigtig

Dyttende lastbiler med hujende studenter og høj dakkedakmusik drønende ud af højttalerne præger bybilledet og landevejene i disse dag.

De nyudsprungne studenter har fået deres vogntur, og det er vigtigt for dem.

- Jeg har fået at vide gennem hele mit liv, at det er tradition. Så det er for at få den rigtige studenteroplevelse, man har drømt om, siden man var lille og så dem køre forbi, siger Magnus Wedel Schou iklædt huen med det mørkeblå bånd som bevis på, at han har fået sin htx-eksamen.

Det rigtige farvel

DAGBLADET er taget med 3.5 fra HTX Roskilde på vogntur fra første til andet stop, hvor der stadig »kun« er omkring fem streger på armen, som er måden at holde styr på øltallet.

De starter med en solid morgenmad klokken 11.30 hjemme hos Nikolai Rønman i Dåstrup, hvorfra de kører videre rundt til blandt andet Borup, Tåstrup og Roskilde, inden de igen ender med at feste i Viby.

Flere af dem nævner traditionen og den gode afsked som grunde til, at det er vigtigt at få den vogntur, som længe var truet af covid-19.

- Så har man afsluttet det. Hvis ikke man får den tur, er det lidt tamt. Det er en måde at sige farvel til alle vennerne, og fordi det er htx, bor vi meget spredt, så det er også en mulighed for at komme hjem og se, hvordan alle bor, siger Sofie Jackson, som efter sommeren gerne vil et år til Japan, men også har chancen for et college-stipendiat i USA, da en talentspejder har fået øje på hendes evner som fodboldmålmand.

Coronareglerne

Inden afgang fortæller chauffør Stefan Forsmann om reglerne ombord, som først og fremmest er, at man skal holde sig på ladet og ikke må hænge ud over siden eller kravle op.

- Ellers er stort set alt jo tilladt. Så I må ha' en rigtig god fest, siger den smilende chauffør, der selv er underlagt nogle ekstra coronaregler, som at han skal holde sig helt væk fra ladet.

Smittefaren er ikke glemt. Der er masser af håndsprit både på vognladet og på bordene hjemme hos forældrene.

- I virkeligheden har vi nogen, der er coronaforskrækkede, og vi har mange spændende regler på grund af det. For eksempel hjemme hos mig, men det er mere på grund af rodet, man ikke må gå indenfor, siger Frederik Falk Eiby Tentscher, som dog ikke tror, at turen bliver ringere af den grund.

Ingen »pigefnidder«

Det er blevet tid til afgang. Et udvalg af bastunge sange dunker ud af de store højttalere, og der bliver sunget med på dem med småsjofle og tøhø-platte tekster. Der bliver skålet flittigt og hujet, da en vognfuld stx'ere kører forbi.

»Hvad kalder man en vogn fuld af htx'ere? Pølsevogn« lyder et af de bannere, klassen har pyntet vognen med om morgenen. Nogle htx-klasser har slet ingen piger, men her er det to.

- Det har vi ikke noget imod, for så slipper vi for alt det pigefnidder, siger Sofie Jackson.