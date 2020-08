Billeder: Studiestart på RUC med mundbind og håndsprit

Roskilde Universitet byder i disse dage velkommen til 1800 nye studerende. Normalt sker det med det legendariske Marbjerg Mark-show, og det blev de nye studerende da heller ikke snydt for i år, omend afviklingen foregik under nogle lidt andre forhold.

For eksempel var introen i år delt op i to dage, så der ikke var for mange samlet på én gang. Desuden var alle tutorer iført mundbind, og der blev opfordret til at afspritte hænder og holde afstand, så velkomsten var ikke helt så skør, som den nogle år har været.