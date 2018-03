Se billedserie Mathias Bjaldby trodsede kulden og viste hvide stænger. Her i kommende tackling med Mads Pfeiffer med Micki Kold Nagel som observatør. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Slagelse smadrede KFUM

Roskilde - 10. marts 2018 kl. 20:51 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blot 58 sekunder gik der af lørdagens træningskamp mellem Roskilde KFUM og Slagelse, førend »kumferne« kunne strække armene i vejret efter Nicklas Bondes føringstræffer efter indlæg af kontraløbende Joachim Dam.

Og dér kunne hjemmeholdet så passende holde dem. Armene. Som tegn på overgivelse, for nok spiller de to hold i samme række - i hver sin danmarksserie-pulje - men der kan om 13 kampes tid startende fra om to uger meget vel tænkes at være to rækker mellem dem.

Slagelse spiller i opadgående retning mod 2. division, KFUM i nedadgående mod sjællandsserien - og dén forskel sås meget tydeligt i de resterende 89 spilleminutter.

Der skulle godt nok et noget tyndt dømt straffespark til, førend de fysisk overlegne vestsjællændere fik udlignet efter et kvarter spil ved Rasmus Grønne, og pauseføringen var så behersket som 1-2, da Christoffer Thrane tre minutter i en kop velfortjent varm te endelig fik udnyttet et gigantisk spilovertag.

Efter pausen var trafikken om muligt endnu mere ensrettet - i hvert fald i den første halve time, hvorefter roskildenserne fik lov at lege lidt med og løbe rundt i Slagelses »trekanter«. Med da stod der også 1-6 på måltavlen, hvis en sådan havde fandtes på kunstbanen i Lillevang. Christoffer Thrane med to, Jacob Pind og slutteligt Patrick Andersen efter noget af en offside scorede for Slagelse.

Her billeder fra kampen.

Foto: Jeppe Lodberg