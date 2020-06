Billeder: Sidste skoledag kom alligevel til parken

parken, hvor skoler fra både Roskilde og Lejre er mødt op for at feste. Foto: Kristian Jørgensen

- Det er lidt sjovere. Så møder man også nye mennesker, siger Patrick Holmgaard, som fortæller, at forældrene har givet deres tilladelse til at gå i parken.

Der er også coronaen at tænke på, men ifølge flere elever tænker de på at vaske fingre og ikke dele drikkevarer. De holder de sig opdelt i grupper efter klasse eller skole.

Andre må dog erkende, at det med afstanden kan være svært, selvom de forsøger. Politiet har dog været til stede uden at opløse forsamlingen, men med en formaning om at skrue ned for musikken.