Billeder: Sådan er hverdagen på julemærkehjemmet

- Til at starte med forstod jeg ikke, hvad jeg skulle lave på et julemærkehjem. Men det er virkelig fedt at være her. Du får fantasiske venskaber, og motionen er bare et plus. Til de børn der sidder derude og er negativ overfor at starte, ligesom jeg var, så prøv virkelig at give det en chance, fordi det giver virkelig noget at være her. Alle er ens her, og alle har sine udfordringer, siger Marie Thomsen.