Billeder: SM i minigolf, de går virkelig meget op i deres kugler

Spillerne havde små kufferter med, med op til 24 forskellige kugler i. Nogle spillede endda enkelte af hullerne med kugler af glas for at få mindst mulig hoppeeffekt på de huller, hvor der var risiko for at kuglen hoppede op af hullet.

Banerekorden i Jyllinge er i øvrigt på 26 eller 27 slag, formanden er ikke så nøjeregnende. Ved Sjællandsmesterskaberne spiller man de 18 huller to gange og vinderen i a-rækken blev Hans-Henrik Nielsen fra TIK Taastrups minigolfklub. Han gik de 36 huller i 96 slag. Det er et snit på lidt mere end 2,5 slag per hul. I b-rækken blev Else Næsby fra Jyllinge Sjællandsmester med 105 slag og i c-rækken, for begyndere, skulle der 107 slag til for at vinde og det gjorde Bent Jensen, som også er fra TIK Taastrup.