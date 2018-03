Billeder: Roskilde-TMS 27-24

Syv mål vandt Roskilde Håndbolds kvinder med i anden halvleg over naboerne fra TMS Ringsted, men da de havde tabt den første med fire, var der altså kun tre i overskud, da regnskabet blev gjort op, og så er TMS efter hjemmesejr på 24-20 i november måned lige præcis bedst indbyrdes, hvilket kan læses af tabellen for 1. division.

Her bevarede TMS nemlig sin syvendeplads, og Roskilde sin placering som otter - begge hold med 22 point for 21 af 26 spillede kampe. Der resterer altså fem kampe for de to midterhold, der har fem points forspring til Bjerringbro på den øverste af de placeringer, der udløser kvalifikationskampe om overlevelse. I den anden retning er der ti point op til (anden- og) tredjepladsen, der giver ekstra chancer om at komme i Ligaen, så dé løb er kørt.